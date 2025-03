Este reparto no es definitivo, según explicó el Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al terminar el Consejo de Ministros. Tras tocar en 'Todo es mentira' el tema que tanta polémica ha generado, Susana Díaz se ha pronunciado al respecto de manera muy contundente.

''Lo que me duele a mi de este debate es que estamos asociando a estos niños a niños con problemas de delincuencia y conflictividad y estamos trasladando que no queremos a estos niños porque creemos que nos van a llegar niños que son presuntos delincuentes y que van a generar problemas de conflictividad'', comienza explicando la política.

Y continúa defendiendo a los menores: ''Si uno analiza los jóvenes, menores de 18 años que en este país han tenido problemas con la justicia, la inmensa mayoría no son estos niños, son nuestros hijos, son niños españoles. Detrás de este debate estamos trasladando que toda la pelea política es porque 'no quiero a estos niños cerca porque vienen a delinquir', no, vienen huyendo del hambre, de la guerra, de las violaciones''.