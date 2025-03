Después de 18 meses intensos de negociaciones entre Canarias, el Estado y las fuerzas políticas , el Consejo de Ministros aprobó este lunes una medida que parecía lejana hace pocos días: la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo , ha definido en 'Todo en mentira' la aprobación de esta medida como una "respuesta estructural a un fenómeno estructural que continuará en el tiempo". Y se muestra crítico: "Llega tarde, 18 meses después de haber decretado la situación de emergencia".

Las comunidades autónomas se verán obligadas por ley a acoger a estos menores migrantes para aliviar la situación "extraordinaria" que viven Canarias (y también Ceuta): "Le corresponde a cada comunidad lo que le corresponde. Unas recibirán más y otras menos. Y otras que históricamente no han recibido, tendrán que implicarse con lo que es un fenómeno súper autonómico, como bien ha definido en su última sentencia el Tribunal Constitucional".

En Canarias, actualmente hay un total de 86 centros , de los cuales en torno a 25 hay más de 100 migrantes. Por otro lado, hay incluso centros con 330 menores extranjeros no acompañados : "Llevamos mucho tiempo así. Son 5.785 menores migrantes en estos momentos los que tenemos en Canarias. Hemos habilitado recursos específicos. Es complicado hacer un trabajo social y acorde a las necesidades de un menor. Esa es la situación que llevamos tanto demandando".

Fernando Clavijo ha reaccionado a las palabras de Carlos Mazón en su anuncio de acuerdo presupuestario con Vox, en donde tacha de "mercadeo" el reparto de menores migrantes del Gobierno y avanza que "no lo tolerará": "Me ha sentado mal. A mí y a todos los canarios. Declaraciones así no obedecen al pueblo valenciano y son indignas de alguien que habla en nombre de los valencianos".