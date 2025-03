El alcalde de Cártama ha señalado que es algo "histórico" y que no es nada nuevo: "Se han sufrido más de 10 o 12 inundaciones en los últimos años desde que yo soy alcalde. Es tan importante como la última DANA. Lo grande de esta es que se ha prolongado en el tiempo". Gallardo ha apuntado que a las 14:50 le llamó el coordinador de Protección Civil dando el primer aviso: "En cuanto llegué vi el estado del río y a las 15:05 ya estaba activando el Plan de Emergencia".

"Se está haciendo un rescate de un vecino que está desde las 8.00 horas de la mañana en un tejado de una vivienda", ha informado Jorge Gallardo, que ha añadido que todavía no ha habido ningún mensaje avisando de lo grave de esta inundación. "Llevamos más de cinco horas con el río a cinco metros de altura, a nivel rojo, y no hemos recibido ningún tipo de alerta. Cuando ya llamé al 112 sí. Pero en el inicio no nos avisaron. Una vez más, nuevamente empezamos de cero", denuncia el alcalde de Cártama.