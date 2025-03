Tras sus palabras, Reyes Maroto se ha retractado a través de un comunicado: ''Mi intención con las declaraciones que realicé ayer en alusión al documental '7291', sobre las personas que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid, de las cuales me retracto, no fueron las palabras más adecuadas. No fue mi intención, evidentemente, acusar a nadie de asesinato, sino destacar que estas personas fallecieron en las residencias madrileñas sin recibir tratamiento médico adecuado. Las responsabilidades, en todo caso, corresponderán a la Justicia".