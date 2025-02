Maroto se mostraba contundente con al alcalde de Madrid : "Tiene que dar explicaciones a todos los madrileños y madrileñas de cómo es posible que nos pudiesen robar tantos millones de euros sin que él, presuntamente, no supiera nada". Y es que Luis Medina y Alberto Luceño han aportado pruebas para demostrar que el Ayuntamiento no se sintió "en absoluto estafado", unas pruebas que se basan, sobre todo, en mensajes y whatsapps.

Antes de despedirse, la presentadora Marta Flich preguntaba a la exministra sobre su supuesta vinculación con Aldama y, según El Español, su intercambio de whatsapps con el que fuera asesor de Ábalos. Además, según el periódico digital, se reunieron ambos con Javier Hidalgo durante el rescate de Air Europa: "Ya he comparecido en el Senado y he dicho todo lo que tenía que decir. De filtraciones no hablo. No recuerdo haber mantenido ninguna reunión con el señor Aldama".