Risto Mejide y Jesús Calleja recuerdan en 'TEM' una anécdota juntos: ''Yo me reía y tú sufrías''

Ya queda muy poco para que Jesús Calleja se convierta en el tercer español en viajar al espacio, un acontecimiento histórico que se vivirá en Mediaset. El presentador de 'Volando voy' se ha sentado en el plató de 'Todo es mentira' , nervioso pero con muchísimas ganas, para contarlo todo sobre la que será su gran aventura: ''Voy a ser el primer tipo que haga televisión desde el espacio, hasta ahora no se había hecho'', revela Calleja.

El presentador lo ha revelado todo sobre su preparación para el viaje: ''Las naves ahora están tan bien diseñadas que solo tengo tres días de preparación, que todavía no se producen hasta el mismo momento antes del lanzamiento. Ya no existen las centrifugadoras, ahora se puede ir al espacio, entre comillas, porque soportar las fuerzas G de 5.5, pero 60 kilos y llegaré a pesar 350''.

Tras sus palabras, Risto Mejide ha bromado con el presentador: ''Tendrás que hacer pesas o algo'', y Calleja le ha seguido la broma: ''¿Que me estás llamando? ¿Tengo un cuerpecín?''. Además, revela un dato que ha sorprendido mucho a Risto: ''El combustible que vamos a emplear lo que echa por la tobera es vapor de agua, es hidrógeno. No emitimos nada''.

Los dos presentadores, entre risas, han recordado cuando Jesús llevó a Risto a nadar con tiburones en 'Planeta Calleja': ''¿No te acojona un poco esto?'', le pregunta Risto, y Jesús bromea: ''Te he metido con tiburones y mientras yo me reía, tú sufrías. Decías qué hago yo aquí y como sabías que iba a salir en la tele mantuviste la compostura, si no te habrías retirado. Ya sabes que gestiono bien el riesgo, mi trabajo es este, siempre abordo retos complejos''.