El presentador de 'Volando voy' está a punto de hacer historia y convertirse en el tercer español en viajar al espacio. Con nervios, pero con muchas ganas nos contaba cómo afronta esta gran aventura : "Aún no me lo creo. Voy muy preparado".

Nacho Abad planteaba a Jesús Calleja cómo lleva su familia este gran reto y el presentador indicaba: "Mi madre tiene 83 años y tiene una lucidez espectacular. Ella se hace muchas preguntas y yo intento responderlas. Tiene miedo pero confía mucho en mí porque nunca he tenido ningún problema en nada de lo que he hecho".

Aprovechando su visita a 'En boca de todos', Nacho Abad preguntaba a Calleja sobre las declaraciones de los 'terraplanistas' durante el pasado programa de 'Código 10'. El presentador admitía que estaba viajando y no lo había podido ver en directo, pero aseguraba, que el gran problema de esto es que mucha gente joven que siguen a estas personas y se hace una idea equivocada y no se puede permitir.

Para finalizar, Jesús Calleja señalaba, que los 'terraplanistas' solo hablan de lo que ven y son muy simplistas: "Si no lo ven, no existe. Es ignorancia porque no tienen conocimientos y solo hablan de lo que ven. En la historia de la humanidad hablaremos de miles de científicos que hacen ciencia y el denominador común es que la tierra es esférica y no hay ninguna duda".