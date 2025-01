"Estoy encantado y además, Risto, feliz de estar en tu plató haciendo la presentación de la aventura más extraordinaria de mi vida. Desde niño he soñado con ser astronauta, para mi esto es el colofón, ¿qué más voy a hacer después Vamos al espacio y a hacer televisión. El próximo vuelo de la New Shepard es mi vuelo", nos decía Jesús Calleja.

"Nos van a mirar las costantes vitales y yo me la he jugado a que me van a subir las constantes vitales solo un 5%", nos afirmaba y también contaba cómo se han tomado la noticia en su casa: “Mi familia me conoce, quitando a mi madre que no lo ha llevado muy bien, pero está ya convencida. La vamos a engañar, no se va a enterar de cuando voy a despegar y ya la llamaré cuando haya hecho el vuelo".