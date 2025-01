El divertido momentazo de Josep Ferré imitando a Xavier García Albiol en 'TEM': ''El parecido es espectacular''

Este mismo jueves, 'Todo es mentira' he vivido un momento único y especial. El programa ha contado en plató con dos Xavieres, Xavier García y Xavier Albiol, sí, así mismo lo ha revelado Risto Mejide en directo, y es que el imitador, Josep Ferré se ha metido en la piel del alcalde de Badalona .

El presentador se ha dirigido a ellos y Ferré ha provocado la risa de todo el plató al imitar al alcalde: ''Es curioso porque él es de la parte alta de Badalona y yo soy de la parte baja. Hemos viajado muy a gusto, pero nos hemos encontrado a unos marroquíes, lo he distinguido fácil porque hablaban 'marraquechí, tetuaní', iban con gafas de sol y musculados''.

Entre risas, el alcalde de Badalona elogiaba a su imitador: ''No sabía yo que fuera tan agraciado. Me parece fantástico porque aquellas cosas que se me puedan escapar él está ahí'', y Josep le interrumpía: ''Yo soy la parte intelectual y tú la política''.