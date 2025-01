Miriam Nogeras ha tildado de " piratería " o " trilerismo " la propuesta liderada por los socialistas, algo que comparte la periodista al decir que el partido nacionalista ha avisado en varias ocasiones de sus bloqueos parlamentarios. "Miriam lo ha dicho con claridad: 'si no se sigue adelante a la ayudas es porque no van a querer'. El problema es intentar colar un ómnibus de 80 artículos diferentes sin tenerlo pactado ni resuelto ", explica.

Añade al mismo tiempo que no entiende la sorpresa dentro del PSOE al rechazo de sus socios parlamentarios en el intento de aprobar el paquete de medidas. "Al final pasa lo de siempre, no se toman en serio a Puigdemont y cuando dice 'no voy a votar' sale 'no'. Y los demás se sorprenden", subraya la periodista.