Respecto a si la nueva imputación de González Amador podría perjudicar a Isabel Díaz Ayuso , Díaz-Pache se ha pronunciado: ''Es una prueba más del ataque sistemático de la izquierda a la presidenta. Es el caso de un particular que hace negocios particulares donde no está la administración pública ni la Comunidad de Madrid''.

''Hay dos partidos políticos, el socialista y el de Más Madrid que se personan en esa causa y hacen la acusación particular pare estirar el chicle de un caso particular que está resuelto desde hace meses si no fuera la pareja de la presidenta. Hace 30 años que se dedica al mismo sector profesional, nunca había tenido problemas y ahora que tiene una relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid le aparecen los problemas (...) Por eso los partidos políticos le persiguen'', añade el portavoz del PP.