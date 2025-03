"Me cuesta hasta a mí encontrar los verbos, no te creas que es sencillo. Lo primero, creo que ya todo el mundo sabe quiénes son Abogados Cristianos... es un comando fundamentalista que se dedica a ponerme querellas a mí, a Héctor de Miguel, a Lala Chus... hacen cosas peores. Ahora mismo están litigiando en Barcelona para prolongar el dolor de una joven que ha solicitado la eutanasia, y la jueza le ha dado la razón a la joven. Pero Abogados Cristianos ya ha dicho que va a recurrir", ha señalado Echenique.

Conforme el exdiputado de Podemos avanzaba en sus palabras, se iba mostrando cada vez más tajante: "Abogados Cristianos es gentuza a la que Jesucristo escupiría en la cara si estuviera vivo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No le tengo miedo a esta gentuza. Intentan amedrentar a la gente, pero conmigo no lo van a conseguir". Y es que según Echenique, el verdadero problema de todo esto es "que haya jueces que admiten a trámite este tipo de cosas, que no tienen base alguna".