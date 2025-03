"Lo único que no puede hacer es pronunciar un discurso de apertura con fluidez ante cientos de personas en un idioma extranjero, así que, por favor, pónganse los auriculares para la traducción", eran las palabras del presentador antes de que Ayuso diera el discurso mayormente en español. Tras escuchar el discurso, Risto Mejide se mostraba contundente al respecto: "No seré yo quien critique a un político que intenta hablar inglés...".

Risto Mejide daba paso a los colaboradores para que opinasen al respecto y, tras un rato escuchando, el presentador de Cuatro subrayaba, tajante, lo siguiente: "Me vas a permitir unas trazas de demagogia", decía, en primer lugar, para añadir que "lo que no puede ser es que para ser camarero en Benidorm te estén pidiendo cinco idiomas perfectamente y para ser presidente de la Comunidad de Madrid no te pidan inglés".