Respecto a si aceptar las condiciones de Putin es darle la razón, Manuel Morato se ha pronunciado: ''Si las condiciones son asumibles lo tendrá que decidir Ucrania'', e indica que alguien tendría que ''entonar el mea culpa'': ''A una guerra se llega por un fracaso político, dos no discuten si uno no quiere. Cuando llegamos a la invasión de Rusia, previamente Rusia presentó unos acuerdos que presentó a la OTAN y a Estados Unidos, y en esos borradores no dieron lugar a un acuerdo, ahí está el principal desencadenante de la guerra''.