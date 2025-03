"Tengo una petición para ti . Yo hay compras que no puedo hacer directamente porque entonces, la gente igual aquí...", ha comenzado diciendo el presentador, para añadir que le hace falta "un poco de aceite de Marinaleda" . Estas palabras vienen dadas por el pequeño rifirrafe que ha mantenido el presentador con Pablo Iglesias tras el anuncio de este promocionando aceite de Marinaleda. Y es que desde 'TEM' nos hicimos eco del anuncio del exlíder de Podemos y a Iglesias pareció no gustarle mucho.

"Estaba pensando...", subrayaba Risto, que iba a ser cortado por Pablo Echenique. "Yo te llevo", aseguraba el colaborador de 'Todo es mentira'. "Yo te hago el bizum después. Imagínate que lo pido directamente y aquí... no no, hay que hacerlo a través de un intermediario", aseguraba el presentador. "Yo te llevo un bote. Si me llega a tiempo, la próxima vez. Y si no, la siguiente", decía Echenique. Por último, Risto mandaba un "abrazo a toda la cooperativa de Marinaleda".