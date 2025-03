Tras salir a la luz la información sobre lo ocurrido, Risto Mejide se ha pronunciado de manera muy contundente: ''Toca defender lo indefendible o lo que no debería ser necesario defender. En este programa nos nos duelen prendas en ser irónicos, sarcásticos con políticos tanto del PP como del PSOE, de Podemos o de VOX. Cuando se produce una injusticia parece que si defiendes que has diso una injusticia, estás de parte de algunos, nos da igual, en este programa vamos a defender a políticos del Psoe, del PP...''.

Además, carga contra los medios que no han modificado sus titulares después de la rectificación de la UCO con la que asegura que la cantidad correcta son 751, 23 euros, y no 2.5 millones: ''Estamos hablando de algo tan sensible como un señor que está siendo investigado y juzgado para ver si es o no una persona corrupta, si lo es, que cargue con todo el peso de la ley, pero mientras tanto, todos estos titulares qué hacen''.