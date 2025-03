"Me obsesionaba la idea de que se educaran al lado de la familia de mi mujer , que a mí me parecía una familia tóxica…Ahí fue cuando empecé a volverme loco.”

Estas declaraciones del libro con las confesiones de Bretón han generado a Ruth Ortiz un gran dolor y mediante un comunicado aseguraba: "No podemos de ninguna manera ni formar ni dar voz a los asesinos para que puedan faltar al honor, a la intimidad y a la imagen de las víctimas".

Después de las palabras de Carlos Segarra, Sonia Ferrer recalcaba que "todo era por violencia vicaria" y que lo hizo para hacer daño a su exmujer. Además, la periodista afirmaba, que en el libro José Bretón asegura que esto no era así y que lo hacía porque no soportaba la idea de que sus hijos creciesen sin estar con él todo el tiempo y planteaba: "Si eso fuera cierto, podría haber pensado matar a su mujer y no a sus hijos".