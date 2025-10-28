El hijo de Carmen y Bartolomé murió ahogado después de que sus padres llamasen a Emergencias: "Su hijo respira perfectamente"

Aitor se levantó una mañana sin poder respirar bien y su madre decidió llamar al 112. Durante esta llamada, el agente que los atendió no vio urgente atenderle, les colgó el teléfono en dos ocasiones, y el joven terminó muriendo después de una larga agonía provocada por un trombo pulmonar. Este agente ha sido condenado a dos años de prisión y los padres de la víctima, Carmen y Bartolomé, piden justicia.

Antes de hablar con los padres de Aitor, 'En boca de todos' mostraba la agónica llamada que hizo la madre de la víctima a Emergencias: "Mire es que se ha levantado el chico y se ha mareado. Dice que no puede respirar", dice la madre al agente del 112.

Acto seguido, este trabajador le dice que le pase el teléfono y su madre asegura que no puede ni hablar porque se estaba ahogando. Ante la insistencia del agente, Aitor se acerca al teléfono y exclama: "¡Me ahogo, no puedo, me ahogo!.

La tristeza de los padres de Aitor

Los padres de Aitor conectaban con el programa en directo y Carmen, llena de dolor, afirmaba: "Yo creo que el culpable tenía que estar en la cárcel desde que pasó esto y más teniendo unas grabaciones como tenemos y todo a nuestro favor".

Respecto a la condena de 2 años de prisión a este agente del 112, después de que la sentencia admitiera que cometió una negligencia, la madre de Aitor señalaba: "Me parece que este hombre se está riendo de nosotros, no va a entrar en la cárcel ni va a pagar ninguna indemnización porque la va a pagar la aseguradora de la Comunidad de Madrid".

Con mucha pena y tristeza, Carmen expresaba, que a este hombre le ha salido gratis matar a su hijo: "Mi niño está en un cementerio por culpa de este hombre".

Para finalizar, sobre si se ha arrepentido este hombre por la negligencia que cometió, la madre de Aitor aseguraba que no ha tenido ninguna muestra de arrepentimiento y Bartolomé decía con la voz quebradiza: "Hemos ganado una batalla, pero la guerra va a continuar. Los padres de Aitor no van a parar hasta que se haga justicia".