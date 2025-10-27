Su hija en coma y la casa okupada: los padres de Marta aseguran que sus inquiokupas no pagan y ellos lo niegan en 'En boca de todos'

Marta ingirió un batido que contenía pistacho, a lo que es muy alérgica, y acabó en coma. A esta dura situación, se ha unido que unos inquiokupas no pagan una casa que la familia tiene de alquiler y que sus ingresos ahora son vitales ya que se utilizan para costear los tratamientos de su hija. 'En boca de todos' habla con los padres de Marta y con sus inquiokupas, que niegan que esto sea así.

“Estoy enfadada, indignada e incluso ofendida, porque no solo a día de hoy no he cobrado ni un euro desde agosto del año pasado, sino que se han dedicado a abrir mi correspondencia personal de los bancos. Mis deudas no le interesan a nadie, porque yo puedo tener mis problemas, pero no solo las han abierto, las han divulgado, diciendo que tenemos la casa embargada y que por eso no pagan, cosa que no es cierta”, afirmaba la madre de Marta.

La presunta inquiokupa niega que no esté pagando

El programa también ha podido hablar con Roser, la inquiokupa de los padres de Marta, que niega que no se esté pagando ni que difunda información de los propietarios: "Lo que dicen es totalmente falso. La carta que dicen que yo he publicado en internet es un registro de la propiedad que es un documento totalmente público. “Los pagos están en regla. Cuando nosotros entramos en esta casa, a su hija todavía no le había pasado nada".

En referencia a los pagos, Roser aseguraba que habló con el juzgado y llegó con ellos a un acuerdo: "Como lo tienen embargado, ese dinero se consigna hasta que juez decida si se lo da a ella o no".

Para finalizar, la presunta inquiokupa confesaba, que los abogados de los padres de Marta les están haciendo la vida imposible: "No paran de poner fotos nuestras y recibo mensajes amenazantes de ellos".