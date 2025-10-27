La periodista defiende la ruptura de Junts con el Gobierno: "Estoy a favor. No tiene sentido que continúe con Sánchez"

La cúpula de Junts se está reuniendo en Perpiñán y mantiene muy pendiente al Gobierno con un Puigdemont dispuesto a romper con Pedro Sánchez. Sin embargo, esto no parece preocupar mucho al Ejecutivo, que respondía a las amenazas de ruptura recomendando canciones.

La periodista, Pilar Rahola, entraba en 'En boca de todos' para defender la ruptura y declaraba: "Estoy a favor. No tiene sentido que Junts continúe con Pedro Sánchez".

A continuación, la periodista explicaba las dos cosas que se pactaron entre Junts y el Gobierno que no se han llevado a cabo: "La Amnistía es cierto que se ha avanzado mucho aunque también hay quien piensa que el PSOE ha jugado un poco con esto. Sin embargo, el tema del catalán nada".

El rifirrafe entre Nacho Abad y Pilar Rahola

Tras estas declaraciones, Nacho Abad señalaba, que ahora se habla catalán en el Parlamento y Rahola contestaba: "Madre mía, impresionante, eso es lo máximo". El presentador añadía a su comentario y dirigiéndose directamente a la periodista apuntaba: "Pilar, si nos entendemos en español, ¿para qué hace falta el catalán en el Parlamento?".

Esta pregunta del conductor del programa, molestaba a la amiga de Puigdemont, que dejaba claro: "Lo mismo que hace falta en cualquier estado multilingüístico. Esa pregunta en Suiza no la podrías hacer. Nacho, la respuesta que me acabas de dar es un poco estúpida si me lo permites".

El presentador se reía ante la contestación de la periodista y afirmaba: "Me encanta que me llames estúpido. De repente te pareces a Pablo Iglesias que me llamó idiota". Pilar Rahola indicaba que no había sido así y que a ella le gustan los matices: "No te considero para nada estúpido, yo he considerado estúpida tu respuesta".