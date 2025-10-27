El agresor, muy problemático y apodado como 'el portugués', ha acabado con la vida de Cristino tras una brutal paliza

Una pelea en plena calle ha acabado con la vida de un hombre de 64 años en Laviana, Asturias. Entre gritos, golpes y mucha violencia, un joven de 25 años, apodado como 'el portugués' comienza a discutir con Cristino y lo que se iniciaba como una simple disputa, ha terminado en una paliza mortal.

'En boca de todos' se ha desplazado hasta esta tranquila localidad sacudida ahora por este suceso y hemos conseguido hablar con un primo de la víctima.

"Yo socorrí a mi primo, lo vi andando mientras huía del 'portugués' que llevaba en la mano una especie de bastón. Al verlo, comencé a gritar y huyó", empezaba relatando Raúl, familiar de la víctima.

Una vez que consigue acercarse a su primo, Raúl señala que cogió su coche y llevó hasta su casa un poco malherido: "Yo le dije que si le llevaba al médico, pero él no quiso. Estaba muy excitado y solo gritaba: "Los voy a matar". En referencia a las heridas, su primo explicaba que tenía sangre en la nariz y en una oreja.

Sobre lo que pasó una vez que le dejó en su casa, el primo de la víctima afirmaba: "No quiso que yo subiera. Un familiar me contó que se levantó varias veces al baño y tuvo varias caídas. En un momento que su mujer salió a sacar a la perra, a su regreso, se le encontró en la cama sin vida".

Tras escuchar el testimonio de Raúl, Nacho Abad preguntaba qué podía unir a un joven de 25 años con un señor de 64 años, y el primo aclaraba: "No tenían ninguna relación, este hombre llegó al pueblo hace unos meses como trabajador de una empresa de electricidad, de la que fue despedido y se quedó por aquí".