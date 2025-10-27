Un joven de 27 años acaba con la vida de su novia y luego intenta suicidarse con pastillas tras el presunto asesinato

Un hombre de 27 años ha matado presuntamente a su novia de tan solo 19 años en la localidad murciana de Librilla. Al parecer y como ocurre en muchas ocasiones, ella quería dejar la relación y su pareja no lo aceptaba. Llevaban dos años viviendo juntos y según los vecinos tenían una relación normal.

Todo ocurría en la madrugada del pasado sábado, parece ser que tras una disputa, el novio de Ainhoa la asfixiaba. A la mañana siguiente, tras darse cuenta de lo que había hecho, intentaba suicidarse ingiriendo una gran cantidad de pastillas. Se empieza a encontrar mal y decide llamar a su hermana y, a partir de ahí, se presenta otro familiar y se encuentra al cuerpo sin vida de Ainhoa.

Hablamos con Nerea, la exjefa de Ainhoa

Un equipo del programa se desplazaba hasta localidad para recabar más datos sobre lo sucedido y hemos podido hablar en directo con Nerea, exjefa de la víctima.

"Ha sido un caso muy duro, yo la contraté el primer año de las fiestas porque sus padres eran clientes de mi establecimiento. Era una chica obediente, tranquila y muy guapa. No tengo nada malo que decir de ella", apuntaba.

En referencia a si conocía a Kike, el presunto asesino de Ainhoa, asegura que no: "Solo sabía quien era de vista y de verla con ella pasear por el pueblo". Además, añadía, que tanto los vecinos como ella, nunca habían visto ninguna actitud violenta entre ellos: "No me podía imaginar nada, no se escuchaban voces entre ellos ni ninguna agresión".

Después de estas declaraciones, Nacho Abad señalaba que eso da lo mismo: "Da igual si discutían o no, al final eso no significa nada".

Para terminar, Patricia Cerezo ampliaba la información y explicaba que la víctima, de tan solo 19 años, quería dejar la relación desde hace un tiempo e irse a vivir a casa de sus padres: "Me muero de la pena".