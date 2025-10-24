30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes

Una operación policial de gran envergadura confirma que el 'clan de las paguitas' existía y ha sido desarticulado. Desde el año 2023, las autoridades investigaban este grupo en Tarragona y, finalmente, se han detenido a 30 personas acusadas de fraude.

'En boca de todos' explica con detalle el modus operandi de este grupo de personas, que hacían pasar a sus hijos por menas para que el Estado cubriera sus necesidades.

La reportera, Leticia Santos, que ha cubierto esta información desde que se empezó a investigar, señalaba cómo actuaban: "Llegaban a España todos juntos y dejaban a los niños en una comisaría solos después de haber entrado con un visado de turismo tipo c. Los padres le repetían una y otra vez a los menores lo que tenían que decir cuando estuvieran delante de un policía y a partir de ahí, es el Estado el que se encargaba del menor".

Además, la reportera añade, que este engaño del 'clan de las paguitas' le ha costado al Estado más de un millón y medio de euros, un fraude enorme a las arcas del Estado.