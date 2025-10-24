Juzgado por dos delitos leves de lesiones, daños materiales y coacciones agravadas: ¿cómo es el agresor okupa de Lepe?

Mientras el programa espera la salida de los juzgados de Tatiana Márquez, el operador de cámara y el agresor que este jueves los atacó brutalmente mientras realizaban su trabajo en Lepe. 'En boca de todos' ha querido conocer más datos sobre el hombre que agredió y lanzó al suelo la cámara del programa, protagonizando un momento de gran violencia.

Las imágenes del ataque brutal a un equipo de 'EBDT'

Tatiana Márquez, reportera del programa y su cámara, este pasado jueves fueron salvajemente atacados por este hombre que trabajaba en una empresa de desokupación y ahora es un okupa. El equipo del programa estaba hablando con su hija, cuando este individuo salió y comenzó a dar patadas y empujones a nuestros compañeros.

¿Quién es el agresor?

Este individuo se llama Oumar, y es muy conocido tanto en Lepe como en las localidades cercanas. Tal y como pudimos ver en las imágenes de la agresión al equipo del programa, es un hombre muy violento, de complexión corpulenta. Es original de Mali aunque lleva años viviendo en nuestro país. En Lepe nadie nos quiere hablar de él, pero si nos lo cuentan a través de mensajes: "Yo no indagaba mucho de él. No hay que tenerlo de enemigo".

En la actualidad, este hombre se dedica a desokupar casas, pero durante años, ha trabajado en la noche en diferentes locales. Otro de los vecinos, a través de un mensaje también, nos aseguraba que es capaz de todo por dinero: "Todo lo que se pueda hacer ilegal por dinero, él lo hace. Lo mismo te mata a un tío, que secuestra o consigue armas. Todo lo que te imagines".

Además, aunque Oumar cuenta con antecedentes, otro vecino confiesa que para él eso no es un problema: "Le da igual que lo denuncien. Cuando se le complica la cosa se va para su país un tiempo y listo".

Nacho Abad: "Yo tendría miedo si fuera mi vecino"

Tras conocer el pasado de este individuo y lo que comentan sus vecinos, Nacho Abad se sinceraba: "Yo tendría miedo si fuera mi vecino, pero ¿qué haces?".

Acto seguido, Patricia Cerezo ampliaba la información sobre el agresor y comentaba: "Ha cumplido una condena por violencia de género y tiene un hotel en Mali".