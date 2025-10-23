Abandonada por el Estado, Sara viajó sola a Argelia para repatriar y así recuperar a sus cuatro hijos de las manos de su padre

Sara dejó que su exmarido se llevara a sus cuatro hijos a Argelia para despedirse de su abuela que había fallecido, pero nunca regresaron. Abandonada por las autoridades, no se lo pensó y tras hacer un plan, viajó hasta Argelia para recuperar a sus hijos y lo ha conseguido.

'En boca de todos' conecta en directo con esta madre coraje que nos cuenta el infierno que ha vivido y cómo ha logrado recuperar a sus cuatro hijos.

En las videollamadas grabadas por Sara, entre ella y sus hijos, los menores le cuentan a su madre las amenazas que les hace su padre e incluso detallan algunas agresiones: "Ha dicho a mi hermano que le metía un cuchillazo", decía una de las pequeñas a la madre.

Además, en otra de ellas, se ve como la madre habla con su exmarido pidiéndole que lleve a uno de los niños al hospital: "No ves que está pálido".

El plan de Sara para recuperar a sus hijos

La madre de los cuatro retenidos por su padre, al ver que el Estado no la ayuda, decide hacer un plan para recuperarlos: "Engañé a mi marido y le dije que quería volver con él y que viniera a España a por mí, cuando llegó, la policía le detuvo".

Finalmente con esto la pesadilla de Sara ha terminado, tras más de 80 días y después de luchar en solitario, esta madre coraje ha conseguido abrazar a sus hijos.