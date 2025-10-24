La menor fue abordada cuando iba a comprar al supermercado y su madre presenció los hechos desde el balcón

La madre de una niña de 11 años mandó a su hija a comprar unas cosas a un supermercado cercano de Torelló y, cuando regresaba, sufrió un intento de secuestro por parte de cuatro magrebíes. La propia madre de la menor, que vigilaba a su hija desde la terraza de su casa, fue testigo de los hechos y pudo realizar una foto del momento.

Desde el lugar donde sucedieron los hechos, un equipo del programa entrevistaba a la valiente madre de la menor, María, que evitó que su hija fuera secuestrada y señalaba a los okupas de la zona: "Tenemos las pruebas y las evidencias de que son esta gente. Hay algunos que se comportan, pero otros no respetan nada".

Sobre el momento del intento de secuestro de su hija, María aseguraba que lo pasó fatal: "Fue horrible y aterrador ver a mi niña como empezó a correr mientras chillaba, llegó a casa llorando. Esa noche no durmió ni un minuto, tenía mucho miedo".

La reacción de Nacho Abad

Tras escuchar sus palabras, Nacho Abad se mostraba sorprendido por la situación que tuvo que vivir María viendo cómo su hija sufría un intento de secuestro: "Me imagino que no saltaste del balcón de casualidad", y la madre de la víctima respondía: "No salté porque estaba en casa con mi hija de 4 años, pero llamé a la policía".

En referencia a los detalles del secuestro, María explicaba, que a su hija no la llegan a meter en el coche: "En cuanto vio que la empezaban a decir cosas, echó a correr", apuntaba.

Para finalizar, la madre de la menor asegura que la situación que se vive en Torelló con la delincuencia es muy complicada y que tras el intento de secuestro su hija no quiere salir a la calle: "Se encierra en su cuarto y no quiere saber nada de nadie".