Una mujer ha sido detenida por intentar matar a Marcos, su exmarido. Con un mono blanco que le cubría todo el cuerpo, la atacante sorprendió a su expareja y le arrojó ácido corrosivo mientras paseaba provocándole graves lesiones en la cara y en el cuello. Además, esta mujer no es la primera vez que intenta acabar con su vida, 'En boca de todos' cuenta todos los detalles de este sorprendente caso.

El lugar del ataque se produjo en una calle de la localidad leonesa de Jiménez de Jamuz, aunque las autoridades en un principio no sospechaban de su exmujer, la policía ha terminado deteniéndola.

El primer intento de acabar con su vida

Según los datos que ha recibido el programa, este intento de asesinato no sería el primero. El primer intento se produjo cuando el hombre finalizó la relación con ella en el año 2019 y, meses después, ella cometió el primer intento.

Presuntamente la mujer escondió un raticida en una chocolatina que le dio a sus hijos pequeños y les comentó que se lo diera a su padre. Este hombre se la comió y aunque no le mató, si le dejó graves secuelas. Por este intento de homicidio, esta mujer pasó 9 meses en la cárcel.

Los detalles del segundo intento de asesinato

La Guardia Civil está convencida que la mujer que ya intentó matar a su marido es la que ha vuelto a actuar. El propio afectado del ataque con ácido, también señala a su exmujer y asegura que tras lanzarle este producto corrosivo, le dijo: "¡Qué nadie te toque!".

Para conocer más datos, el programa habla con Jimmy, amigo de Marcos, la víctima: "Estuvo un año en la UCI y le ha dejado unas secuelas muy graves. Está prácticamente ciego y ha luchado mucho por conseguir volver a andar".