Santiago Abascal, líder de Vox, ha estado este martes 28 de octubre en el plató de 'En boca de todos'

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha visitado este martes el plató de 'En boca de todos' para responder a todas las cuestiones que rodean a su partido y para expresar su opinión sobre los principales problemas que preocupan a los españoles. Además, el presidente de VOX, ha arremetido contra Pedro Sánchez y se ha pronunciado sobre temas vitales para el país como el precio de la vivienda, la okupación o la inmigración.

Santiago Abascal, de los inmigrantes: "Queremos repatriar a los ilegales y deportar a todos aquellos que estén legales y cometan delitos"

En primer lugar, Santiago Abascal ha querido hablar sobre el problema de inmigración hay en España y lo que haría su partido: "Vox propone repatriaciones de todos los que estén ilegalmente. Deportaciones de todos los legales pero que estén cometiendo delitos y remigración de todos aquellos que están en España, pero que se niegan a trabajar aunque esté en edad de hacerlo y viva de las ayudas".

En segundo lugar, en referencia a las 'paguitas' utilizadas por los inmigrantes que llegan a nuestro país, asegura que es un grave problema: "Hay guías en otros países sobre cómo actuar cuando llegan a España para conseguirlas y esto produce un efecto llamada que es terrorífico. En los últimos 5 años han llegado 3 millones de inmigrantes a España y eso está provocando el colapso. Es evidente que no son todos los inmigrantes son malos, pero por desgracia están llegando muchos que lo son, que tratan mal a las mujeres y el aumento de la criminalidad en España tiene que ver con eso y que se haya sacado de la cárcel a violadores".

Santiago Abascal: "Pedro Sánchez está convirtiendo la democracia en un sistema autocrático"

Nacho Abad comenzaba planteando a Abascal si Vox quiere que Pedro Sánchez acabe en prisión y el líder del partido respondía: "El presidente está viendo cómo se investiga a todo su alrededor y él no está imputado y no sé aún ni por qué. La mayoría que sostiene a Pedro Sánchez quiere que a España le vaya mal. Creo que está en una huída hacia delante porque creo que es el único modo que tiene de protegerse de cualquier tipo de investigación".

Sobre las cuentas pendientes de Sánchez con la justicia, el líder de Vox detallaba: "Él, su familia y su entorno deberían de dar la cara ante los tribunales, más allá del modo en el que ha llegado al poder, de una manera ilegítima por mentir e ilegalmente con la amnistía, que fue aprobada por el Tribunal Constitucional, pero después de que pusieran a Cándido Conde Pumpido. Pedro Sánchez está convirtiendo la democracia en un sistema autocrático".

El líder de Vox habla de Carlos Mazón: "Creo que mintió"

El programa mostraba unas imágenes de Carlos Mazón señalando a la hora que llegó al CEPOPI el día de la DANA y Santiago Abascal admitía: "Aquí evidentemente mintió". Acto seguido, Nacho Abad preguntaba al político por qué le apoyan en Valencia, a lo que el líder de VOX señalaba: "Nosotros estamos apoyando en Valencia unos presupuestos, pero del gobierno de Mazón nos separamos hace 14 meses porque nos mintieron".

En referencia al reciente anuncio de María Guardiola, que ha convocado de urgencia y confirma el adelanto de elecciones en Extremadura para el 21 de diciembre, Santiago Abascal ha querido dejar claro: "Fue la responsable de que las elecciones del año 2023 se perdieran por haber criminalizado a Vox llamándonos fascistas, machistas, homófobos, nos llamó de todo".

Vox y la comunidad LGTBI

"¿Si Vox llega al Gobierno prohibirá la fiesta del Orgullo?", preguntaba el presentador al invitado, que respondía: "Hay derecho de manifestación, pero también tienen derechos las familias y creo que no todos los gays se sienten identificados con este tipo de celebración. Los gays españoles se sienten representados y acogidos por la bandera de España".

Además, el líder de Vox asegura, que muchos de sus votantes acabarán siendo de este colectivo: "La mayor parte de los gays españoles acabarán votando a Vox. Somos lo únicos que quieren sacar de España a los que quieren lanzarles desde una azotea". Por otro lado, también ha querido dejar claro que las personas del colectivo LGTBI son iguales ante la ley: "Las personas homosexuales tienen en España los mismos derechos que el resto de los españoles".

En referencia a los matrimonios homosexuales, Santiago Abascal ha querido dejar claro que "están a favor de las uniones civiles", pero que ellos no lo denominan como un matrimonio: "No lo llamamos así, eso fue una obsesión de Zapatero", apuntaba.