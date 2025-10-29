El joven de Alicante ha sido arrestado tras sus amenazas y mensajes violentos por redes sociales: todos los detalles

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha sido víctima de ciberacoso grave y, por fin, el autor de las amenazas a la política, ha sido localizado y detenido. El joven acosador que ha sido descubierto es menor de edad y residía en Alicante.

"Voy a por ti con un destornillador. Estoy en tu ventana y voy a tu puerta", eran algunos de los mensajes amenazantes que recibía Belarra por parte de este acosador y encima tenía todos sus datos personales y presionaba con publicarlos en cualquier momento.

Tras la denuncia de la secretaría general de Podemos, la policía iniciaba una exhaustiva investigación y acaban descubriendo un patrón de acoso y presión. Este trabajo de las autoridades es que el que ha logrado desmantelar una gran red de ciberacoso.

Detrás de todo este entramado, la sorpresa de la policía ha sido descubrir que detrás estaba un menor de edad, que operaba desde su casa en Alicante. Se le han incautados numerosos discos duros y varios ordenadores y tarjetas magnéticas, objetos que son clave para demostrar todos sus delitos.

Además, en los archivos se ha encontrado numerosos archivos de otros políticos de izquierdas e incluso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.