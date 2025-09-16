Miguel Barroso 16 SEP 2025 - 13:46h.

La imagen de Ione Belarra e Irene Montero en el boicot a la Vuelta acompañada de un 'bukanero' del Rayo y un abogado izquierdista ha generado una gran polémica en redes sociales

Unas imágenes en las que se puede ver a Ione Belarra e Irene Montero durante las protestas propalestinas que han cancelado la Vuelta, originaban una enorme polémica. El motivo, los hombres que las protegen durante las manifestaciones, que no son policías. Nuestra compañera Alba Sánchez nos cuenta a qué se dedican y habla en directo con Ione Belarra.

Desde la sede del Congreso de los Diputados, Alba Sánchez, comenzaba explicando quiénes son estos hombres que protegían a las dirigentes políticas: "Uno es un abogado muy vinculado a algunas causas que ha defendido Podemos y, el otro, formaría parte de la animación ultra del Rayo Vallecano, los conocidos como 'bukaneros", señalaba la periodista.

Además, el programa ha hablado con un policía nacional que estuvo en las manifestaciones, que era quien confirmaba estas informaciones: "Sí les conozco, son bukaneros. Es más, uno de ellos era antiguo jefe y es bastante conocido porque hacía peleas ilegales por ahí, parece ser que es un buen pieza", expresaba este agente.

La secretaria de Podemos aclara quiénes son en 'En boca de todos'

Acto seguido, Alba Sánchez también lograba hablar con una de las principales afectadas por la polémica, la secretaria de Podemos, Ione Belarra. La política del grupo morado aseguraba, que son compañeros del partido y militantes de Podemos y que en ningún caso estaban allí para protegerlas: "No eran escoltas", apuntaba.

En referencia a las fotografías en las que se podían ver a los dos hombres junto a ellas durante las protestas propalestinas, que han sido identificados, Ione Belarra aclaraba: "Son compañeros del partido muy queridos insisto, militantes de Podemos y no puedo decir más porque nos pone en riesgo siempre hablar de nuestros servicios de seguridad y a nuestras familias".

Tras escuchar las declaraciones de Belarra, Nacho Abad tomaba la palabra y aunque agradecía que siempre la política atendiese a 'En boca de todos', sugería que había notado una contradicción en sus palabras: "Habla de que son compañeros del partido muy queridos y luego dice que no vamos a hablar de los servicios de seguridad".

