Vecinos de Puente de Vallecas denuncian la creciente espiral de violencia, delincuencia, drogas y vandalismo en la zona

¡Tensión en directo! Una okupa pierde los papeles con un equipo de 'En boca de todos': "Ha llegado a agredirnos"

Un solar okupado situado en Vallecas se ha convertido en el epicentro de la delincuencia y ha transformado la vida de los vecinos en un auténtico infierno. Esta pesadilla se traduce en robos, vandalismo y amenazas para quienes viven cerca. Un equipo del programa se desplazaba hasta el polémico lugar para visitarlo y hemos conseguido hablar con varios okupas y vecinos de la zona.

En primer lugar, Tatiana Márquez, reportera del programa, localizaba a uno de los okupas que admitía la violencia en la zona: "Es verdad que hay muchas peleas, yo también participo". Después lograba hablar con un trabajador de la zona, que aseguraba que es siempre un foco de problemas: "Tenemos un catering aquí y todos los días recibimos insultos y amenazas".

En segundo lugar, el equipo del programa visitaba la vivienda de un vecino, que está situado apenas unos metros del nido de okupas y droga: "Es un narco solar, rompieron la puerta y entra y sale quien quiere. Hay como 15 o 20 personas y me han amenazado ya en varias ocasiones". Además, los vecinos aseguran, que la policía visita de manera continua este solar, identifica a los delincuentes, pero a los pocos días, quedan en libertad y vuelven a la zona.

Los vecinos piden una solución urgente

Miguel, otro de los vecinos, hablaba en directo en 'En boca de todos' y pedía una solución urgente: "Nos están ocasionando muchos problemas de convivencia desde hace más de un año y queremos una solución ya. Aquí hay venta de droga y mucha insalubridad: hay roedores y huele muy mal".

Para finalizar, otro ciudadano de la zona con dos hijas, confiesa que las ha tenido que decir que no pasen cerca de este narco solar: "Tienen 18 y 16 años y no pueden pasar por aquí porque las insultan y las miran mal", apuntaba.

