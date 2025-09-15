Jorge Lorenzo explica por qué se compró una noria: “La gente se reía”

El expiloto de Moto GP asegura que se fio de un amigo que le prometía una gran rentabilidad y que llevan un año sin pagarle

La pullita de Ione Belarra a Pedro Sánchez tras las revueltas propalestinas en Madrid: "Si los admira, por qué mandó a los agentes a dar porrazos"

Compartir







El expiloto de Moto GP Jorge Lorenzo acaba de hacer pública la estafa a la que lleva un año sometido, tras la compra de una noria de feria en Vieste (Italia) hace más de un año. Una inversión de un millón cuatrocientos mil euros que prometía una gran rentabilidad y que actualmente cuenta con una deuda de 300.000€.

Jorge Lorenzo ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para darle los detalles de la compra de la atracción de feria que actualmente cuenta con una deuda de 300.000€. Tras fiarse de las palabras de un amigo, que resultó no serlo, compró una noria de gran tamaño por más de un millón de euros y realizó un contrato de alquiler de la atracción por cuatro años. Un alquiler que lleva un año sin pagarse y que ya cuenta con una deuda de 300.000€.

El expiloto asegura que hace un año que no recibe ningún tipo de mensualidad por parte de los arrendatarios de la atracción de feria y ha decidido hacer publico el caso para que la gente deje de utilizar la noria. Ha explicado que se fio de la persona equivocada y que siguen utilizando su imagen para hacer más atractiva la atracción. Además, matiza que la atracción no cuenta con los seguros necesarios y que en caso de accidente puede suponerle una perdida total de la inversión.

¿Cómo y por qué compró la noria Jorge Lorenzo?

Nacho Abad ha querido conocer los detalles de la inversión y el expiloto balear le ha explicado que ella compró una noria que todavía no estaba fabricada y que tuvo que esperar un año para su instalación y puesta en funcionamiento tras la creación de una sociedad italiana y luego realizó un contrato de alquiler de cuatro años. La compra se la realizó a un amigo que conoció en Dubái en 2020 “soy una persona muy inquieta en el tema de las inversiones y me hablaron de una rentabilidad del 30 o 40%”.

Asegura que solo ha cobrado unos 80.000€ desde que realizó la inversión y que la deuda ya asciende a 300.000€. Se trata de una noria ambulante que está unos tres meses en cada localidad y que no ha parado de moverse por el sur de Italia. Además, ha explicado que tenía que asegurar el valor de la noria, comunicarle los gastos y sigue utilizando su nombre en la promoción de la atracción de feria.

Jorge Lorenzo ha querido dejar claro que él se fio de un amigo que le aseguraba que en un año y medio o dos podía recuperar su dinero. Además, ha asegurado que todo el mundo al que le contaba que se había comprado una noria, se reía.