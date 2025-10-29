¿Quién es más vulnerable?: el dueño de la vivienda tiene una discapacidad física y psíquica del 78%

Los okupas de Fermín han sido declarados vulnerables por una jueza y llevan cinco años sin pagar, acumulando una deuda de más de 50.000 euros. Sin embargo, la situación se agrava, ya que el dueño de la vivienda tiene un 78% de discapacidad, lo que lo sitúa en una situación aún más vulnerable que la de sus okupas.

Alberto, su primo, nos ofrecía una entrevista y empezaba explicando lo que sintió cuando llegó la sentencia de esta jueza: "Me entró un cabreo, me dieron ganas de ir allí y prender fuego a la casa. Crea mucha impotencia hacer las cosas bien e ir a juicio con tu abogado y siguiendo la ley se consigue todo lo contrario, te sientes indefenso. Yo no quiero forrarme, quiero que paguen el alquiler".

Por otro lado, el familiar de Fermín explicaba, que dada la situación de vulnerabilidad de su primo, su tío quiso ayudar a su hijo para cuando no estuviera: "Trabajó como un salvaje para dejarle a mi primo dos pisos para dejarle a él su casa en herencia para que el día de mañana cuando él faltase, Fermín tuviera de donde agarrar para sobrevivir. Es su plan de pensiones".

Con lágrimas en los ojos y muy desesperado, Alberto señalaba que Fermín solo le tiene a él y a su hermano para poder salir adelante: "Yo soy responsable de él porque no tiene a nadie y los okupas son adultos y jóvenes así que lo que tienen que hacer es trabajar y pagar".

Intentamos hablar con los okupas de Fermín

Un equipo del programa se acercaba hasta la puerta de la casa okupada e intentaba contactar con ellos. Aunque el reportero ha llamado a la puerta en varias ocasiones, porque el telefonillo estaba desconectado, los okupas no se han molestado en atender al reportero de 'En boca de todos'.