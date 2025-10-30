María Caballero, de UPN, la dura interrogadora de Pedro Sánchez en el Senado: "Tiene algo que ocultar"

La diputada de UPN ha conectado con 'En boca de todos' tras su gran interrogatorio al presidente del Gobierno en la comisión del 'caso Koldo'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en la comisión de investigación del caso Koldo, a petición del PP. Tras sus declaraciones, en las que ha admitido "haber podido recibir" dinero en efectivo. María Caballero, senadora de UPN, conectaba con 'En boca de todos' tras haber interrogado a Sánchez durante la comisión y hacía público su balance de la intervención del presidente.

En primer lugar, la política de UPN ha querido hablar sobre las cuestiones del Gobierno de Navarra relacionadas con Santos Cerdán: "He sacado en claro que no quiere asumir ninguna responsabilidad a pesar de ser el responsable de todo lo que han podido cometer personas como Santos Cerdán, alguien clave en el Gobierno de María Chivite y que esté en la cárcel es algo grave y no sirve que Sánchez lo resuma en que ha tomado medidas, eso no vale".

En segundo lugar, María Caballero se centraba en una gran contradicción que hoy ha sacado en claro tras la comisión: "Dijeron que no pagaban en sobres y ahora sabemos que sí, luego el PSOE mintió y no me han dicho el por qué. En otros países si no dices la verdad hay un castigo, pero aquí parece que nos estamos acostumbrando a las mentiras y a que se cambien las versiones. A mí como presidente del Gobierno ya no me merece respeto".

Como balance final de la comparecencia de Pedro Sánchez, la diputada de UPN, María Caballero realizaba una reflexión muy contundente: "No ha querido contestar luego tiene algo que ocultar". Además, también vuelve a recalcar que el presidente del Gobierno no quiere asumir responsabilidades "a pesar de ser el responsable de todo" lo que han podido cometer personas como Santos Cerdán, Ábalos o Koldo García.