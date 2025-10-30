Impactantes imágenes de una salvaje paliza a un joven con discapacidad: "La familia está destrozada"

Brutal paliza a un discapacitado: graban cómo recibe diversos golpes y varios puñetazos

Fermín, con un 78% de discapacidad, denuncia que le han okupado su casa: "La jueza ha determinado que son vulnerables"

Compartir







'En boca de todos' ha recibido unas imágenes sobrecogedoras. En este vídeo de apenas segundos, hemos podido ver como un hombre se acercaba a un joven con discapacidad y le propinaba una brutal paliza. Mientras veía la secuencia de nuevo, Nacho Abad recalca que el autor de los hechos aún está en libertad.

En el vídeo emitido por el programa, se puede ver con nitidez como unos instantes antes aparece una chica que merodea alrededor de la víctima. Segundos después, un hombre se acerca a un joven de 24 años con una discapacidad y, si mediar palabra, comienza a darle una lluvia de golpes, patadas y puñetazos por todo el cuerpo.

Hablamos con la abogada de la familia de la víctima: "Está identificado"

Carmen Sánchez, abogada de la familia, entraba en el programa para ofrecer más detalles de la víctima y del suceso. "Tiene una discapacidad del 70% y la familia está destrozada porque no solamente lo han humillado y agredido, sino que lo han grabado en vídeo y lo han difundido por redes sociales", comenzaba señalando la letrada.

Sobre el autor de la paliza, Carmen Sánchez comentaba: "Está identificado. La familia ya tenía sus datos y se lo han facilitado a la policía, pero desconozco si ha sido detenido porque la investigación continúa, aunque todo apunta a que le podrían detener hoy. Creo que es de Senegal".

En referencia al aspecto que ha podido motivar esta pelea, la abogada de la familia explicaba: "Al parecer la chica que estaba, una tal María, en un acto de superioridad contra esta persona tan vulnerable, le pide al agresor que lo saque de allí".

Por último, Nacho Abad preguntaba a la magistrada si el agresor y María conocían a la víctima, a lo que ella respondía al presentador: "Sí, la víctima vive cerca y suele visitar ese parque y los ha visto otras veces, pero parece ser que ese día les molestó algo y María pidió al agresor que lo sacara del parque".