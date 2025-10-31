Rubén ha convertido su jardín en un cementerio con tumbas dedicadas a Sánchez, Koldo o Santos Cerdán

Rubén quería asustar a sus vecinos por Halloween y ha convertido su jardín en un cementerio de lo más peculiar. Lleno de decorados dedicados a criticar al Gobierno y con tumbas de Pedro Sánchez, Koldo García o Santos Cerdán ha originado una gran polémica. Tanto es así, que incluso la policía ha acudido hasta este jardín particular de Avilés, Asturias, convertido en cementerio anti-sánchez.

Tras la visita de la policía local de Avilés, Rubén señalaba, que no se está respetando el derecho de libertad de expresión: "Es en el ámbito privado, una cosa que hago a título personal para la familia y amigos, es un lugar de poca concurrencia y llevo más de veinte años haciéndolo con diferentes temáticas".

"¿No votas al PSOE, no?", preguntaba Nacho Abad tras ver el decorado y el autor del cementerio anti-sánchez respondía: "No, Nacho, nunca les he votado".

Sobre la visita que la policía local de Avilés realiza a su casa, Rubén explicaba: "Vinieron por la noche y hablaron con mi madre y le cuentan que hay muchas denuncias de gente escandalizada por lo que yo tengo en mi jardín. Al día siguiente, vuelven y me piden que retire tanto las fotos como la bandera del Águila de San Juan por incurrir en un delito de odio e infligir la Ley de Memoria Democrática, que puede llegar a una pena de prisión".

La fuerte reacción de Sarah Santaolalla

Para finalizar, Sarah Santaolalla tomaba la palabra y afirmaba: "No hay que confundir la libertad de expresión con la libertad de agresión. Presumentes de tener banderas con el águila franquista, pero eso sí, si viene la policía y hay dinero de por medio, ahí somos fascistas, pero un poco cobardes".

Ante sus palabras, Rubén aseguraba, que no lo había retirado por cobardía sino por su familia: "Te confundes, si yo lo he retirado ha sido por el bien común de mi familia. Yo no tengo ningún temor porque mis ideales van por delante, pero mis familiares ya tienen cierta edad y no quiero que sufran las consecuencias de lo que yo hago".