Los vecinos señalan como foco de conflicto y drogas el local de Edwin: 'En boca de todos' entra dentro del supuesto narcopiso

'En boca de todos' se desplazó hasta el municipio madrileño de Alcorcón por la denuncia de unos vecinos que mostraron su queja por la existencia de peleas salvajes entre los okupas y trapicheo de drogas, que están haciendo que su vida se convierta en un verdadero infierno.

Edwin, uno de los hombres acusados haber convertido un local en un narcopiso, nos enseña el inmueble por dentro para demostrar que es mentira lo que dicen los vecinos.

Carmen, una de las vecinas, nos explicó la crítica situación en la que viven día tras día: ''Es insoportable, no, es peligroso. Ya sean las 3:00h de la mañana a las 15:00h de la tarde, te da miedo salir a comprar, a por la niña al colegio, a cualquier cosa, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Aquí se han metido en un local, no es un piso. Se ha metido mucha gente de todo tipo de razas y de todo, de todos los colores, y esto ya es insoportable''.

'En boca de todos' entra en el supuesto narcopiso de Edwin

Tatiana Márquez, reportera del programa, entraba en el local de Edwin, acusado por los vecinos de ser un narcopiso y de generar delincuencia: "Yo acojo a gente que está en la calle y necesita un techo, pero aquí no hay ningún rollo ni drogas ni problemas", decía uno de los inquilinos del local. Además, durante el tour, Edwin nos mostraba donde se duchan y cocinan dentro del local.

Después enseñar al programa el local, Edwin nos ha facilitado un contrato de alquiler: "Nos prometió que nos iba a enseñar un contrato y aquí está, no sabemos si falso o no, pero es verdad que está firmado por un notario".

Visiblemente más tranquilo, Edwin daba la cara y se dirigía a los vecinos que le han acusado de tener un narcopiso: "Yo no tengo nada en su contra, pero no voy a permitir que digan mentiras. Aquí estoy por si algún vecino mentiroso quiere venir a dar la cara".