La que fue amiga de José Luis Ábalos ha conectado con 'En boca de todos' para contarnos lo que ha pasado dentro del Senado

La reacción de Nacho Abad a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado: "Es una mezcla entre El Club de la Comedia y la barra de un bar"

Claudia Montes, Miss Asturias 2017, ha tenido que comparecer en el Senado y responder a las preguntas en la comisión de investigación por el 'caso Koldo'. La interrogada ha querido dejar claro que su contratación en Logirail fue mediante un procedimiento regular, aunque admite que en un momento dado pidió ayuda a José Luis Ábalos.

La amiga del exministro ha querido señalar durante la comisión, que sufrió acoso intimidatorio por parte de Koldo García y que en un mismo día llegó a recibir hasta 21 videollamadas. Además, ha querido dejar claro que, por parte de los senadores, nunca han querido tratarla como investigada sino como testigo.

El PP felicita a Miss Asturias 2017

Sobre su comparencia en la comisión, Claudia Montes comenzaba contando cómo los senadores del PP se han acercado a ella para felicitarla por su colaboración a la hora de responder a las preguntas: "Todos han venido a darme la mano y me han agradecido que mis contestaciones no fueran "no me consta" como la de otros".

Además, también ha confesado, que María Caballero, la diputada de UPN muy incisiva con Sánchez, también se ha acercado a ella: "Me ha dicho que estuviera tranquila y que yo iba a seguir como testigo y no como investigada".

Por último, Claudia Montes también ha querido resaltar la reacción de la senadora Beltrán, que en su día la llamó prostituta: "Me ha pedido perdón y me ha dicho que tiene claro que nunca he ejercido la prostitución".