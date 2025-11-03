Sonia Ferrer emociona a Diana, agredida por su compañera de piso: "No querría verte en esta situación de nuevo"

Diana asegura que vive con miedo y denuncia la inacción del casero y de las autoridades ante la agresión que ha recibido

Diana está desesperada y asegura que no tiene salida porque tras una agresión de su compañera de piso, ni el casero ni la policía han hecho nada. 'En boca de todos' ha conectado con ella en directo para conocer todos los datos este ataque y cómo es el día a día viviendo con su agresora en la misma casa.

"Vivimos varios y llevamos meses teniendo problemas de convivencia y encontronazos con dos compañeras de piso. Ya habíamos avisado al casero hasta que el lunes por desgracia ocurrió la agresión", empezaba relatando la víctima.

En referencia a la agresión, Diana explicaba: "Hubo una trifulca originada por una tontería entre dos compañeras, yo estaba presente pero sin meterme y una de las chicas comenzó a tirarme pullas. Yo pasé de sus provocaciones y al final de la discusión me agredió. Yo se lo dije al casero y me dijo que denunciara, que él no podía hacer nada".

Tras sus declaraciones, Nacho Abad preguntaba si había solicitado una orden de alejamiento de la agresora, y Diana respondía: "Pregunté y me dijeron que no era tan fácil y que hasta que no saliese el juicio, no podían hacer nada".

Aunque físicamente Diana asegura que ya está recuperada, admite estar psicológicamente muy tocada: "Es muy complicado asumir que alguien con quien convivo me ha agredido. Mis padres me pueden ayudar a salir de aquí, pero yo aún estoy en un momento de shock y no termino de entenderlo".

Las conmovedoras palabras de Sonia Ferrer

Después de escuchar el duro relato de Diana, la periodista Sonia Ferrer tomaba la palabra y muy apenada mostraba su preocupación por la víctima: "¿Alguien te puede echar una mano y que te ofrezca salir de ahí?, porque tú estás en ese proceso de asimilarlo, pero en el fondo estás en peligro y cualquier cosa puede hacer saltar la chispa, no querría verte en esta situación de nuevo. Sé que es injusto que te tengas que ir, pero es por tu seguridad".

Ante las palabras de la periodista, con lágrimas en los ojos y visiblemente conmovida, Diana asentía: "Desde luego".