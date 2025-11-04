Koldo García a Ángel Víctor Torres: "Te lo agradeceré en carne y te pondré puentes y carreteras"

Claudia Montes (Miss Asturias) niega deberle dinero a Koldo García y avisa: “Le voy a poner dos querellas: por acoso laboral y sexual y por injurias y calumnias”

Compartir







'En boca de todos' muestra unos sorprendentes nuevos audios en el que aparece un ministro del PSOE, Ángel Víctor Torres, reconociendo "que está haciendo todos los esfuerzos" a Koldo García para que se paguen unas mascarillas sí o sí, independientemente de que hayan pasado un proceso de validación. Estos mensajes aparecen en un revelador nuevo informe de la UCO que investiga la presunta trama de las mascarillas y que coloca al ministro en una situación complicada.

"Hay resistencia a pagar esa factura si no a hacer abonos sin las comprobaciones de las validaciones porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades. Yo le he trasladado la excepcionalidad de esta factura y durante el día de hoy espero tener respuesta. Yo hablaré con la persona que conocí el otro día, estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos. Te va a llamar Antonio Olivera", decía Ángel Víctor Torres.

Antonio Olivera, clave en la investigación de la UCO: "Ya detecté el problema"

En referencia a Antonio Olivera, el hombre que utiliza Torres para calmar a Koldo, es que hace que empiece a encajar las piezas para los investigadores. Olivera era en ese momento el jefe de gabinete del ministro y su persona de confianza, el mismo que tan solo unos días antes reconocía estar al tanto de la mala calidad de las mascarillas: "Perdona Koldo, ya detecté el problema", y desde entonces, sus mensajes eran para reclamar pagos: "Cuando puedas, llámame, es por el tema del pago", se dicen en otro mensaje.

A partir de ese momento, la UCO ve indicios suficiente para pensar que Koldo intercedió en beneficio de Aldama ante el gobierno canario, al que prometió grandes beneficios a cambio de facturas: "Te lo agradeceré en carne y te pondré puentes y carreteras", escribió la mano derecha de Ábalos a Torres.

Ángel Víctor Torres siempre ha confesado que su relación con Koldo García era meramente institucional, pero en este nuevo informe de la UCO, parece que podrían demostrar que hubo una cena entre ellos con incluso Ábalos: "Hola, estoy en Madrid. Tengo cena con Ábalos, pero no viene Francina. Te tengo que ver para tema facturas", escribía Torres a Koldo en un mensaje.