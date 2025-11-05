El robo millonario de una administradora de fincas de Barcelona: el botín asciende a 1,5 millones de euros

Denuncian a una administradora de fincas por vaciar las cuentas de decenas de comunidades de vecinos en Barcelona

Una empresa de administración de fincas de Barcelona cuyo eslogan prometía excelencia, confianza y transparencia ha demostrado ser todo lo contrario. Tras cinco años gestionando comunidades, los bancos han comenzado a reclamar pagos pendientes, y la sorpresa ha sido abismal, ya que las cuentas están vacías. La estafa asciende a 1,5 millones de euros, hablamos con los vecinos afectados.

Los vecinos afectados por esta estafa están desesperados, la única respuesta que han recibido es un cartel en la puerta de la empresa de administración de fincas. "Se está realizado el traspaso de la documentación de cada comunidad para coordinar la entrega con el nuevo administrador o con el presidente de su finca. El teléfono habitual dejará de estar operativo", decía el aviso.

A continuación, el programa conectaba con un grupo numeroso de vecinos afectados que han salido a la calle para denunciar lo ocurrido, y sus portavoces daban algunos ejemplos de los robos: "En mi comunidad se han llevado 130.000 euros. Un día te metes en las cuentas de la comunidad y ves que no hay un duro".

Sobre los rumores de algunos medios indicando que esto es provocado por una mala administración del dinero, uno de los portavoces ha querido dejar claro: "No es una mala administración, es un tema penal porque nosotros no tenemos el dinero en las cuentas".

Para terminar, el portavoz explicaba, que al no tener dinero en las cuentas se encuentran en la tesitura de no poder atender las deficiencias para pasar las inspecciones técnicas esto puede perjudicarles de cara a la Generalitat y han hecho una petición a la alcaldesa: "Hemos pedido que el Ayuntamiento se presente como acusación particular".