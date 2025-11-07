Laia y Abril denuncian que desde hace meses un hombre encapuchado se cuela en su terraza y les sustrae la ropa interior del tendedero

'En boca de todos' emitía este viernes unas imágenes muy sorprendentes captadas por las cámaras de seguridad de un domicilio. En ellas, podíamos ver cómo un hombre encapuchado aparecía en varias ocasiones mientras robaba del tendedero las bragas de las propietarias. El programa conecta en directo con ellas para conocer todos los detalles.

"Dicen que no es un delito porque no llega a ser un allanamiento", dice la afectada

Laia y Abril, las dos mujeres que han denunciado a este ladrón de ropa interior, entraban en directo y empezaban dejando claro que la justicia ha determinado que no es un delito porque, según ellos, no llega a ser allanamiento de morada, ya que no accede a la terraza.

Sin embargo, Laia y Abril no están tranquilas, porque afirman, que no solo han sufrido el robo de ropa interior sino que se han sentido intimidadas por otros ataques que han sufrido: "Nos han forzado la cerradura de la puerta y dan golpes".

Después de escuchar estas palabras, Nacho Abad preguntaba a las afectadas si sabían quién era el autor de los robos. Sobre esto, Abril aseguraba, que aunque ha sido identificado por la policía, ellas desconocen cuál es su identidad.

"Nosotros lo único que queremos es que se haga justicia y se tome este caso como un caso importante y que hagan algo. Los Mossos nos han dicho que tenemos que demostrar que es reiterado para que se pueda tratar como un caso de acoso", apuntaba la afectada.

La periodista, Sonia Ferrer, tras ver este sorprendente caso y las imágenes blureadas del 'robabragas' por un tema legal, daba un toque de atención general ante la actitud de este tipo de hombres: "Yo lo llamo pervertido y es que hay un mercado que hay hombres que pagan por besar pies o por bragas usadas. Hay un mercado de fetichismo por parte de los hombres, que como mujer es difícil sentirte segura cuando hay este tipo de hombres campando a sus anchas por ahí".