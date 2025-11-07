Jesús Calleja celebra desde el espacio los 20 años de Cuatro: “Me parece un sitio genial”

Practica Cuatro 07 NOV 2025 - 11:15h.

El presentador de ‘Planeta Calleja’ y ‘Volando voy’ celebra por todo lo alto el aniversario de la cadena

En 20 años no hay nada que se le haya resistido a un 2balls ni a Jesús Calleja, uno de los presentadores estrella de Cuatro y que ha querido celebrar por todo lo alto los primeros 20 años en emisión de la cadena de Mediaset.

Nos los acabamos de encontrar flotando en la galaxia junto a Jesús Calleja, pero ya han pasado 20 años desde que 2balls nació un día en el que había tanta concentración calorífica provocada por las ondas del color rojo de Cuatro, que, como si fuera un huevo frito en el capó de un coche en medio del desierto de Arizona y por generación espontánea, los dos círculos de cuatro tomaron vida y se convirtieron en personaje.