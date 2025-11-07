'En boca de todos' habla en directo con la hermana y la madre de la víctima sobre el ataque mortal que sufrió Miguel

Miguel acabó en coma tras un ataque por parte de unos jóvenes en plena calle en Sevilla y, cinco días más tarde, falleció en el hospital. Los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero: la víctima pasó con un patinete cerca de tres jóvenes con los que había tenido problemas, y uno de ellos le propinó un brutal puñetazo.

Tras estos graves hechos, solo el autor del golpe ingresó en prisión. Sin embargo, gracias a sus publicaciones en redes sociales, la familia de Miguel ha descubierto que actualmente está en libertad. Ahora solo piden que se celebre el juicio cuanto antes y que se haga justicia.

María Ángeles y Estefanía, la madre y la hermana de la víctima, han conectado en directo con el programa y comentaron el tiempo que el autor del puñetazo mortal ha estado en prisión: “Entró en junio y desde el 20 de octubre está libre”, apuntaba la madre del fallecido.

En referencia a si conocían qué problema anterior había tenido Miguel con los tres agresores, su madre señalaba que lo desconoce: “No sabemos nada, creemos que habían tenido algún rifirrafe anterior, pero él no nos había contado nada”.

Así fue el impactante ataque a Miguel: "Lo esperaron detrás de un coche"

Sobre los hechos, la madre de la víctima explicó con detalle cómo fue el brutal ataque a su hijo: “Ellos lo esperaron detrás de un coche, cerca de un paso de peatones; lo sorprendieron y uno de ellos le dio un puñetazo, dejándolo en coma directamente”.

Además, María Ángeles añadió que la autopsia determinó que el coma no fue provocado por la caída, sino por el fuerte golpe que recibió.

Por último, sobre la libertad del autor, Nacho Abad preguntó a la hermana qué había determinado el juez. “Le acusan de homicidio imprudente”, afirmó Estefanía, mientras el presentador sugería: “Imagino que el juez considera que, cuando le da el puñetazo, el autor no es consciente de que puede matarlo”.