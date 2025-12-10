First Dates 10 DIC 2025 - 22:55h.

Descubre al completo la cita de Sergio y Sara en 'First Dates'

Una soltera de ‘First Dates’ se emociona al contarle a Carlos Sobera su dura historia como refugiada ucraniana: "Lo perdí todo"

Compartir







Sergio tiene 33 años es celador y vuelve a 'First Dates' por segunda vez. El soltero, que asegura que no ha tenido nada desde su primer paso por el programa, se define como un "empotrador, pero con un lado tierno" y, además, tiene muy claro cuál es su tipo de mujer ideal: "Me gustan las chicas curvy, con mucho pecho". Cenará con Sara, una limpiadora y estudiante de 33 años.

"Ligo muchísimo. No me hace falta ir mendigando amor, pero no me toman en serio, tienen miedo al compromiso o me los busco con más traumas que frijolito”, aseguraba la soltera antes de encontrarse con su cita. Al verse, la primera impresión de ambos ha sido muy distinta. A Sergio le ha encantado Sara: "Me he puesto cachondo desde que la he visto". Sin embargo, a ella, aunque no le ha parecido que estuviese mal, ha sentido que le faltaba un "toquecillo gamberro".

A Sergio le ha gustado tanto su cita que no ha podido evitar comentárselo: "Me ha sorprendido para bien eres guapa. Me gustan las mujeres con curvas". Un comentario que no ha pasado desapercibido por la soltera, ya que no le ha sentado nada bien: "Es como si digo que me encantan los chicos que se están quedando calvos".

La cobra de Sara a Sergio: "No me conoce, ¿por qué me tiene que dar un beso?"

Durante la cita, los solteros no han coincidido en muchas de sus aficiones y gustos. Mientras que a Sergio le gusta el deporte, ella no puede "ni verlos". Sara ama los animales y le encantaría tener hijos, sin embargo, él no se muestra muy entusiasmado con la idea. En cuanto al sexo, ambos coinciden en que es una parte fundamental de las relaciones y, aunque la soltera se niega a responder cualquier pregunta sobre este tema, tiene claro que su acompañante no es muy activo: "Él tiene una pinta de pasivo..."

Tras la cena, ambos se dirigen a otra sala para disfrutar de un momento de karaoke en el que Sara sorprende a Sergio con su habilidad para el canto. Aprovechando la intimidad del espacio y la música, el soltero, que cada vez estaba más acaramelado a su cita, se lanza a darle un beso y esta aparta la cara de inmediato, haciéndole una gran cobra. "Bueno, podemos bailar ¿no?", preguntaba el soltero después de que le hubiesen negado el beso.

Tras este incómodo momento, ambos se confesaban frente a las cámaras del programa: "No me conoce, ¿por qué me tiene que dar un beso? A lo mejor soy yo que soy muy asquerosa, pero... ¿por qué?", decía Sara, que no se esperaba para nada que el soltero se lanzase a besarla. "No pasa nada. La vida está hecha para los valientes y yo he arriesgado. Me ha salido mal, pero puede ser que luego me salga bien", aseguraba Sergio.

La decisión final de los solteros

A la hora de decidir si quería una segunda cita, Sergio lo tenía claro: "Sí, porque tenemos muchas cosas en común. Físicamente me ha gustado y me gustaría conocerla más. Que me enseñe valencia e ir a la playa con ella". Por su parte, Sara se negaba a seguir conociéndole: "He estado muy a gusto, me he reído mucho, me pareces un chaval increíble, pero te falta un poquito de maldad”.