Descubre al completo la cita de Ana y Miriam en 'First Dates'

Una soltera desvela en 'First Dates' los motivos de su nueva realidad sexual: "De ninfómana a monjita”

Ana tiene 35 años, es ganadera ecológica y llega desde Polán, Toledo para encontrar su otra mitad en ‘First Dates’ ya que, anteriormente no ha tenido mucha suerte en el amor. Busca a una chica que le acompañe en su día a día ya que en su pueblo no hay apenas personas para poder encontrar a alguien especial. Su cita es Miriam, una informática y cuidadora de perros que llega desde Madrid para conocer el amor. Hace dos años que dejó su última relación con la madre de sus hijas y asegura que ya está bien para poder conocer a alguien más: “Estoy en el punto en el que puedo iniciar algo”.

Desde la barra del restaurante Ana conoce a su cita, pero en ese primer momento tiene claro que físicamente no le gusta: “Es una bollera de la 'old school', clásica”. Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para poder descubrir si son compatibles como para poder mantener una bonita relación o si por el contrario, solo queda en una amistad.

Ya desde la mesa, la pareja mira el menú para pedir la cena y Miriam le comenta la multitud de intolerancias que tiene, la sorpresa de la ganadera es tanta que asegura al equipo de ‘FD’ que “si fuese una gallina, ella sería de las débiles. No la dejan comer ni beber, yo como ganadera tengo que estar pendiente de ella”. Al escuchar esto, Ana le explica a lo que se dedica y es que tiene 3.000 gallinas, Miriam explica que para ella los animales son muy importantes porque tiene un perro y se dedica desde hace años a cuidarlos. Además, aprovecha para comentarle que está divorciada y que tiene dos niñas.

Ana desvela a Miriam su intensidad dentro de una relación: "Lo doy todo"

Ana le deja claro que ella sola no tendría hijos porque ser madre para ella no es una prioridad, pero en pareja no es un problema para ella. Por otro lado, la de Toledo confiesa que en el amor es una persona que lo da todo y que es muy intensa y se lanza a proponer. En este momento, Miriam le pregunta si es de las que a los seis meses quiere vivir ya con su pareja, a lo que Ana confiesa que sí.

Ante el equipo, Miriam asegura que no puede presentarle a sus hijas a alguien llevando tan poco tiempo porque no puede “probar”, necesita que la persona sea la “definitiva”. Sobre si son familiares, Ana le explica que sí lo es, y que no pone problemas en pasar tiempo con la de su pareja. Miriam tiene claro que en su vida, su prioridad son sus hijas y piensa que no asumiría bien esto, mientras que la de Polán es su pareja.

En la convivencia, Ana se considera un poco desastre, pero su cita tiene claro que para ella no es un problema porque su casa es un poco caos ya que además de sus dos hijas, muchas veces tiene hasta “ocho perros” en casa, con lo cual es difícil mantenerla bien.