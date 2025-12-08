'First Dates' | Programa completo, en vídeo (08/12/2025)

First Dates 08 DIC 2025 - 23:35h.

No te pierdas todas las divertidas citas de 'First Dates' en el programa completo del 8 de diciembre de 2025

Disfruta aquí de todos los programas de 'First Dates' al completo: ¡No te lo pierdas!

Compartir







Motos, Bisbal y Flores: ¿Qué puede salir mal?

Jesús llega en moto en busca de una compañera de aventuras. ¿Será Nina la copiloto ideal? Al mismo tiempo, Esther, fiel seguidora de Bisbal, espera encontrar a alguien con quien bailar sus canciones favoritas, pero no sabe si Josep será su pareja perfecta o si desafinará en el intento. Además, Vicente intenta conquistar a Amelia con flores, aunque no sabemos si será suficiente para enamorarla.