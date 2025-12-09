First Dates 09 DIC 2025 - 22:50h.

Descubre al completo la cita de Pol y Carmen en 'First Dates'

Pol tiene 44 años, es comercial y batería que llega desde Barcelona para encontrar el amor bajo los focos de ‘First Dates’. Considera que nunca tiene problemas para entablar relaciones, además confiesa que al acabar las citas le han dicho que es “divino”.

En el amor y el sexo se considera privilegiado porque si le dan pie, “se prende la casa”, no pone reparos a nada: “No hay nada prohibido”. Considera que el físico para él es un 65%, le gustan las chicas fogosas que improvisen. Además, toca la batería en una banda y que le miren “le pone”. Su cita es Carmen, una soltera de 54 años, limpiadora y cuidadora que llega desde la capital para encontrar a su otra mitad. Aunque su cita le de una gran importancia al sexo, la soltera confiesa que, desde la menopausia no tiene apetito sexual.

Desde la barra, la pareja comienza a conocerse y él sin pensarlo dos veces desvela al equipo del restaurante que le encanta “su pelo y sus tetas, es una debilidad que tengo”. Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para que descubran si están hechos el uno para el otro.

Ya desde la mesa la pareja comienza a entablar la conversación, Carmen le cuenta que actualmente se dedica al cuidado de personas mayores y a la limpieza ya que se ha sacado el certificado. Asimismo, Pol le pregunta si ha estado alguna vez en Barcelona, a lo que ella le comenta que no, pero su hijo sí. Al escuchar esto el soltero no ha dudado en invitarla a que vaya a descubrir esta ciudad: “Tienes que venir, te ahorras el alojamiento".

Pol lanza innumerables elogios a la soltera: "Habrás sido una bomba de joven"

Después de esta conversación, Pol asegura al programa que le encanta la parte de “arriba” de la soltera y sin pensarlo dos veces le ha comentado a Carmen que tiene unos ojos “preciosos” y que “habrás sido una bomba de joven”. El soltero sigue encaminando la conversación y ahora la dirige hacia el sexo, quiere descubrir si la soltera es abierta de mente como para decirle qué es lo que más le gusta que le hagan, ella le explica que sí lo es y que le gusta de todo.

Asimismo, le explica que antes era muy fogosa, pero ahora se ha apagado: “Necesito a un bombero”, comenta entre risas. Al escuchar esto, el de Almería le explica que lo que necesita es a una persona que le anime y que la levante en una mesa, ahí “será distinto”. Al programa le comenta que Carmen es un fuego. Sin embargo, la soltera comenta a ‘FD’ que si se da la ocasión con Pol, él tiene que “desatascar” porque lleva mucho tiempo sin deseo sexual. Además, confiesa que ella antes no era así: “Con lo que yo era…no dejaba títere con cabeza. De ninfómana a monjita”.