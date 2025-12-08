First Dates 08 DIC 2025 - 22:55h.

Lidia Santos y Marisa y Cristina Zapata han vivido el momento más divertido de la noche

El tenso rifirrafe de dos solteros de 'First Dates' durante la decisión final: "Acabaremos a bofetada limpia"

Compartir







Esther tiene 35 años, pluriempleada y residente en Manises, Valencia. Asegura que David Bisbal es "su vida y su amor platónico". Tanto, que lo tiene tatuado. No obstante, está dispuesta a encontrar a alguien por quien pueda sentir algo parecido en el restaurante de 'First dates', porque "nadie va a hacer que se olvide de Bisbal". Su cita, Josep, tiene 39 años, es ingeniero de software y llega desde Alcoy, Alicante.

Al empezar a conocerse, Esther no ha dudado en compartir con él su pasión por el cantante almeriense. Y, aunque no tienen muchas cosas en común, han conseguido pasar un rato agradable.

Tras la cena, Esther y Josep han entrado a una de las salas privadas del restaurante. David Bisbal ha sonado con uno de sus temas más conocidos, 'Bulería'. Ha sido entonces cuando se han divertido de una manera fascinante. Tanto, que el jaleo ha atraído a Lidia Santos y a las gemelas, que no han dudado en unirse a la fiesta.

"Con Esther, ir a un concierto de Bisbal sería la monda, lo vive al máximo, sería una experiencia inolvidable. Cuando coge esa confianza con la persona que está, digamos que te lleva a meterte en su mundo de diversión", ha explicado Josep al equipo del programa tras haberlo dado todo bailando con Esther.

"Qué bien me lo he pasado, de verdad. Yo desde que vengo a este programa soy más feliz", ha confesado Lidia Santos a Marisa y Cristina Zapata tras haber bailado a tope con Esther y Josep.

La decisión final

Finalmente, ambos han decidido no tener una segunda cita romántica. Eso sí, han agradecido el buen rato que han pasado juntos: "Yo una segunda cita así romántica o de relación, en principio no. Porque realmente no es el tipo de persona que yo buscaba", ha comenzado Josep.

"Yo sintiéndolo mucho no tendría una segunda cita con Josep porque no compartimos los mismos gustos. Pero sí que es verdad que me ha sorprendido para bien cómo ha actuado él. Yo al final me he sentido bastante a gusto, lo hemos pasado bien. Bisbal ha entrado en nuestras vidas y ha hecho la bomba".