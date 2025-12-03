First Dates 03 DIC 2025 - 23:25h.

Descubre al completo la cita de Maite y Alfonso

Maite tiene 63 años, se dedica a vivir la vida y tiene un carácter un tanto peculiar: "De joven caía fatal. Me decían que era muy borde porque para cuatro cosas que decía eran todo zasca”. Carlos Sobera, interesado en saber cómo la soltera sustentaba sus gastos, le preguntaba si tenía mucho dinero y ella le daba una respuesta sorprendente: "Antes de heredar tenía padres y cuando deje de tener padres heredé".

En el amor, la soltera lleva 10 años sin pareja y asegura no acordarse de nada: "Me parece como si no hubiera pasado nunca, como si hubiera tenido cuatro hijos del espíritu santo". Busca a una persona que le haga reír pero que, sobre todo, "se quede en su casa". Cenará con Antonio, de 60 años y chófer.

La primera impresión de Antonio al ver a Maite era positiva: "El físico bien. Parece una hippie de los años 60". Sin embargo, la soltera no opinaba lo mismo: "Buscaba una cosa más sofisticada un poco más pijita”. Además, a medida que la cita avanzaba, los solteros se daban cuenta de que sus gustos y aficiones eran muy dispares.

Maite es alérgica al romanticismo y así se lo ha hecho saber a su cita: "No soy muy cariñosa. No me gusta mucho que me soben, que corra el aire (...) Me pones en una playa a mirar la luna y vomito". Además, en cuanto al sexo, la soltera sorprendía a Antonio al decirle que le gusta que dure poco: "Una cosa muy larga me cansa".

Los solteros tienen un encontronazo en la decisión final

A la hora de decidir si querían una segunda cita, Antonio era el primero en responder: "Me gustaría conocerla más". En el turno de Maite esta decía que no quería seguir conociéndolo como pareja, a lo que el soltero respondía: "Como pareja no, sino para conocernos". Estas palabras, hacían reaccionar a la soltera que soltaba: "¿Entonces para que me quieres conocer más si no es como pareja? ¿Qué hago con más amigos? Ya tengo".

Ante la poca simpatía de Maite al responderle, Antonio se mostraba molesto: "Sin palabras... No quiere conocerme como pareja y como amigo le parece raro". Una declaración a la que Maite respondía: "Es que yo soy rara, no le des muchas vueltas", haciendo que él asegurase: "No le doy ni una, lo he visto desde el primer momento. Le pones pegas a todo". "Hombre yo a ti no te he visto raro desde el primer minuto (...) Acabaremos a bofetada limpia", contestaba molesta la soltera.